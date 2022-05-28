В Магнитогорске утонул 15-летний подросток

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

28 мая 2022, 10:45 Анна Семенова

Купание в месте, где утонул подросток, запрещено. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

Ребята пошли купаться на технический водоем.

Лето еще не началось, а трагедия на водоеме в Челябинской области уже случилась. ЧП произошло в Магнитогорске, на техническом пруду в районе ТЭЦ.

Несколько ребят пошли купаться в запрещенном месте. Вскоре они не досчитались своего товарища. Подростки не стали медлить, а сразу позвонили родителям. Взрослые обратились к спасателям.

Как сообщили в поисково-спасательной службе Челябинской области, тело 15-летнего мальчика до сих пор ищут. Уже проверено более 1,5 километров вдоль береговой линии. Поиски осложняются сильным течением, неровностями рельефа и огромным количеством мусора на дне.