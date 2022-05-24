За обман московской пенсионерки на 3 миллиона рублей задержан стажер юридической компании

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24 мая 2022, 09:48

полицейский, pixabay.com

Сотрудники московской полиции задержали 54-летнего стажера юридической компании, который подозревается в мошенническом хищении у пожилой жительницы столицы России около 3 миллионов рублей.

Начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по столице Владимир Васенин сообщил, что 85-летней москвичке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником юридической компании. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", мошенник порекомендовал пожилой гражданке воспользоваться услугой по сбережению средств. Пенсионерка дала свое согласие и два раза встретилась с аферистом у отделения банка на Ленинском проспекте. Известно, что женщина передала злоумышленнику около 3 миллионов рублей. Впоследствии мошенник перестал выходить на связь. Гражданка обратилась в полицию.

Позже сотрудники правоохранительных органов задержали 56-летнего подозреваемого на Коломенской набережной. В рамках обыска на месте его жительства были найдены и изъяты более 1,5 миллиона рублей, а остальные средства злоумышленник потратил. Заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".