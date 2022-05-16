Мошенница выманила у московского пенсионера более 2,8 миллиона рублей

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16 мая 2022, 10:09

кошелек с деньгами, pixabay.com

Мошенница похитила у московского пенсионера более 2,8 миллиона рублей. В пресс-службе Главного управления МВД России по столице сообщили, что в настоящий момент личность злоумышленницы устанавливается.

Пенсионер 1947 года рождения обратился в полицию и сообщил, что 11 мая ему позвонила неизвестная, которая предложила сохранить находящиеся на его счету средства и убедила гражданина обналичить деньги и перевести на указанные ей счета, передает Агентство городских новостей "Москва".

По словам пенсионера, материальный ущерб составил 2 миллиона 824 тысячи 750 рублей. Заведено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".