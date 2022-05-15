Неизвестный выманил у москвички около 500 тысяч рублей под предлогом инвестиций в криптовалюту

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15 мая 2022, 11:31

криптовалюта, pixabay.com

Полиция приступила к проверке после того, как неизвестный выманил у жительницы Москвы 500 тысяч рублей под видом сделки по покупке криптовалюты. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в столичную полицию поступило сообщение от женщины, которая сообщила, что представившийся гражданином КНР неизвестный предложил ей заработать и отправил ссылку на установку приложения. Также мошенник порекомендовал собеседнице приобрести криптовалюту, а затем посредством приложения перевести ее на биржу.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", сначала гражданка перечислила на биржу 300 долларов, а затем заняла у знакомых и внесла еще 2 тысячи долларов. После этого, женщине заявили, что из-за санкций Запада ей необходимо оплатить комиссию в размере 2 тысяч долларов. Позже заявительница взяла кредит и внесла на биржу еще 3 тысячи долларов. Впоследствии она узнала, что речь идет о мошеннической схеме.