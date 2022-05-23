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Аргументы Недели Происшествия 13+

После гибели ребенка в бассейне в подмосковном Королеве задержан директор фитнес-клуба

, 10:16

После гибели ребенка в бассейне в подмосковном Королеве задержан директор фитнес-клуба
бассейн, pixabay.com

Директор фитнес-центра задержан в Королеве после гибели ребенка в бассейне. Об этом сообщила помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Подмосковью Анна Тертичная.

Директор фитнес-центра, подозревается в оказании услуг, которые повлекли за собой смерть ребенка (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на данные следствия, глава фитнес-клуба не обеспечил безопасность посетителей в бассейной зоне, вследствие чего 21 мая текущего года оставшийся без надлежащего наблюдения взрослых четырехлетний ребенок спрыгнул в воду и утонул.

В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

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