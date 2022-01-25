Под Петербургом в деревне Новосаратовка провалился под лёд на реке и утонул восьмилетний сын миллиардера
25 января 2022, 15:24
В Ленинградской области погиб восьмилетний сын миллиардера Станислава Логунова. Telegram-канал Shot сообщил о гибели ребенка на реке. Трагедия произошла 24 января.
По данным издания, мальчик со своим братом-близнецом и 25-летней тётей гуляли в деревне Новосаратовка Всеволожского района. Они шли вдоль берега Невы. В какой-то момент тётя отвлеклась, а один из мальчиков спрыгнул с причала на лёд.
Лёд проломился, мальчик провалился в воду и утонул. Услышав крик ребёнка, девушка попыталась спасти его, но сама упала в реку. Тётя смогла выбраться на берег, схватившись за трос на берегу. Тело мальчика до сих пор не найдено.
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