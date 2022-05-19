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В Сочи со скалы сорвалась 61-летняя туристка

, 19:11 Источник: РИА "Новости"

В Сочи со скалы сорвалась 61-летняя туристка
скала, pixabay.com

Со скального участка в горах Сочи сорвалась 61-летняя туристка, которую искали полтора часа. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

Путешественница заблудилась в лесу недалеко от села Алексеевское, которое расположено в Лазаревском районе. Установлено, что женщина сорвалась со скалы Коготь, после чего, скатываясь вниз по склону, зацепилась за дерево, а затем позвонила спасателям.

Через полтора часа туристку нашли. Спасатели оказали женщине первую помощь, поскольку она травмировала нижние конечности и шейный отдел позвоночника.

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