Туристы устроили на Черной скале Таганая опасную тюбинговую трассу

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8 января 2022, 10:26 Анна Семенова

Катание на стихийных горках опасно! Фото: телеграм-канал Таганая

В нацпарке предупредили: это риск не только для катающихся, но и для пешеходов.

Зима богата огромным количеством развлечений, одно из которых, конечно, катание на тюбингах. Однако очень часто стихийные горки образуют в совершенно не приспособленных для этого местах. Одним из таких стала Черная скала на Таганае. Люди не подозревают, какими последствиями может обернуться данная забава.

Например, в прошлом году мальчик, скатившись с Черной скалы на надувной ватрушке, со всего маху врезался в дерево и потерял сознание. Ребенка увезли в больницу на скорой, к счастью, все обошлось, он остался жив.

- Друзья, напоминаем, тропа на Черной скале, как и другие маршруты Таганая, не предназначены для катания на тюбингах, - говорят в национальном парке. – Это опасно не только для самих любителей экстрима, но и для других туристов, которые могут оказаться сбиты с ног. Кроме того, тропы после таких «аттракционов» больше напоминают каток.

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