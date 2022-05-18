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Аргументы Недели Происшествия 13+

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повторном обстреле села Солохи

, 14:11

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил о повторном обстреле села Солохи
Обстрел жилых районов ВСУ, Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press

Руководитель Белгородской области Вячеслав Гладков в среду, 18 мая, сообщил о повторном обстреле со стороны Украины села Солохи.

Губернатор региона отметил, что в результате обстрела есть повреждения и пострадавшие. Точных данных чиновник пока не приводил.

Напомним, 12 мая со стороны Украины было обстреляно село Солохи, расположенное в Белгородской области. При обстреле ВСУ применили систему залпового огня «Ураган» с кассетными боеприпасами. В результате этой провокации один человек погиб и восьмеро местных жителей получили ранения. Гладков отметил тогда, что это самое серьёзное последствие обстрела с момента украинской агрессии на приграничные районы РФ.

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