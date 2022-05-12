В Челябинской области арестован владелец перевернувшейся маршрутки

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12 мая 2022, 08:13 Анна Семенова

Авария унесла жизнь одного человека. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В ДТП пострадали четверо футбольных болельщиков и один погиб.

Микроавтобус, на котором футбольные фанаты возвращались из Екатеринбурга в Златоуст, перевернулся на трассе «Миасс-Карабаш» вечером 7 мая. Водитель не справился с управлением, машина слетела в кювет. Один пассажир оказался прижат маршруткой и погиб на месте. Еще четверо получили различные травмы и были госпитализированы. Всего в транспорте находилось 15 человек.

Сегодня стало известно, что владелец микроавтобуса взят под стражу минимум на два месяца. Мужчина обвиняется в ненадлежащем оказании услуг, повлекших по неосторожности смерть человека. Следствие считает, что предприниматель не обеспечил соблюдение водителем требований, регламентирующих перевозку группы людей.