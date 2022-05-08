В Челябинской области расследуют ДТП с футбольными болельщиками

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8 мая 2022, 11:46 Анна Семенова

ЧП произошло в 23 часа на трассе. Фото:ПСС Челябинской области

Четверо получили травмы, один погиб.

ЧП произошло в темное время суток 7 мая на трассе «Миасс-Карабаш». Водитель, которому 55 лет, не справился с управлением на крутом повороте, микроавтобус съехал в кювет и перевернулся. Внутри находилось 15 пассажиров, футбольные фанаты возвращались после матча из Екатеринбурга домой, в Златоуст.

В ГУ МВД по Челябинской области огласили список жертв: четырех человек увезли в больницу с травами, один мужчина 54 лет скончался на месте, его придавило перевернувшейся машиной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сейчас устанавливаются все подробности трагедии, на месте работают следователи и криминалисты следственного управления.