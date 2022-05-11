Один человек погиб, трое ранены в результате обстрела со стороны Украины села Солохи Белгородской области

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11 мая 2022, 21:39 Источник: Telegram

Обстрел села Солохи. Фото: соцсети

Один человек погиб, три человека ранены в результате обстрела села Солохи в Белгородской области. Об этом сообщил в среду вечером губернатор Вячеслав Гладков.

«По подтверждённой информации, на данную минуту один человек погиб, умер в машине скорой помощи, и 3 раненых, им оказывается вся необходимая помощь», - написал Гладков в своем телеграм-канале.

Он также сообщил о частичном разрушении одного жилого дома, отметив при этом, что пожара в селе нет — задымление происходит из-за камыша, который растет за пределами населенного пункта.

Губернатор назвал ситуацию «самой тяжелой за все время обстрелов».

За последний месяц Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам. В регионе с 11 апреля введен желтый уровень террористической опасности.