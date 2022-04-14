Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле села Журавлевка со стороны Украины

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14 апреля 2022, 19:21

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в четверг, 14 апреля, вечером сообщил об очередном обстреле села Журавлевка со стороны Украины. По информации главы региона, повреждены жилые дома.

Данных о жертвах и пострадавших нет, - передает РИА Новости.

Гладков ранее сегодня сообщил, что в Грайворонском городском округе со стороны Украины обстреляно село Сподарюшино.

14 апреля ранее из Брянской области, как и Белгородская область, граничащих с Украиной, пришли сообщения об обстреле населенного пункта. В поселке Климово после обстрела загорелись два дома. Восемь человек пострадали. Среди пострадавших - маленький ребенок, 2020 года рождения, и беременная женщина. Двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.