Следственный комитет назвал причину смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» Субботина - острая сердечная недостаточность

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11 мая 2022, 17:08 Источник: ТАСС

Следственный комитет, Zamir Usmanov/globallook.com

Следственный комитет в среду назвал причину смерти 46-летнего миллиардера, бывшего топ-менеджера компании «Лукойл» Александра Субботина, который, как сообщали 8 мая СМИ, скончался во время шаманского ритуала.

По информации СК, Субботин умер от острой сердечной недостаточности. Как сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, 8 мая Субботин вместе с личной охраной находился у друзей в частном доме, в подвале которого и было впоследствии обнаружено его тело.

«Следователем проведены осмотр дома, опросы соседей и членов семьи погибшего, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По предварительным данным эксперта, причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность», - сообщила представитель СК.

Она сообщила также, что уголовного дела по данному факту не возбуждалось, в настоящее время идет следственная проверка.

Ранее сообщалось, что Субботин умер во время сеанса шаманов супругов Магуа, к которым обратился по поводу алкогольной зависимости.