В Мытищах во время сеанса супругов-шаманов Магуа умер миллиардер Александр Субботин

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8 мая 2022, 23:02

В подмосковных Мытищах скоропостижно умер миллиардер Александр Субботин. Telegram-канал Mash в воскресенье распространил информацию об уходе из жизни бывшего топ-менеджера компании "Лукойл".

Сообщается, что Александр Субботин умер во время сеанса шаманов супругов Магуа. Во время очередного приема шаманов у миллиардера случился сердечный приступ. Магуа не захотел вызывать медиков. "Целитель" дал мужчине лекарство и уложил отдохнуть в подвале. Вскоре шаманы обнаружили, что сердце Субботина остановилось. Шаманы тогда вызвали и скорую, и полицию.

Теперь точную причину смерти миллиардера предстоит установить судмедэкспертам.

СМИ пишут, что Субботин лечился у Магуа от алкогольной зависимости. Шаманы применяли для лечения яд жабы.

По данным СМИ, шаман Магуа и его супруга принимали клиентов в частном доме в Подмосковье, лечили их с помощью яда жабы и петушиной крови, вызывали духов.

Субботин, страдая от алкогольной зависимости, периодически пользовался услугами четы.