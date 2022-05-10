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У станции метро «Лесопарковая» в Москве произошел пожар

, 19:01

У станции метро «Лесопарковая» в Москве произошел пожар
пожарный, Semen Likhodeev/Russian Look

Во вторник, 10 мая, возле станции метрополитена Москвы "Лесопарковая" возникло возгорание. Данный инцидент произошел сегодня днем в районе 34-го километра Московской кольцевой автодороги.

Согласно последней информации Агентства городских новостей "Москва", у станции метро "Лесопарковая" загорелось одноэтажное неэксплуатируемое здание из кирпича.

Когда на место прибыли пожарные, из окон дома вырывались пламя и черный дым. Огонь перекинулся на кровлю здания. Данных о причинах возгорания не поступало.

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