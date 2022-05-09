При пожаре в жилом доме на западе Москвы погиб человек

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9 мая 2022, 08:28

пожарный, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В квартире пятиэтажного дома на улице Кременчугская в московском районе Фили-Давыдково произошел пожар. Согласно информации пресс-службы Главного управления МЧС России по городу, один человек погиб.

Информация о пожаре поступила в минувшее воскресенье, 8 мая, в 21:15. Возгорание было зафиксировано в квартире, расположенной на четвертом этаже дома номер 34 по улице Кременчугская, частично пламя перекинулось на кровлю здания.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", из огня удалось спасти пять человек, один из которых позже скончался. Площадь пожара достигла 30 квадратных метров.