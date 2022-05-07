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В Белгороде слышны громкие хлопки

, 13:19 Источник: РИА "Новости"

В Белгороде слышны громкие хлопки
Белгород, Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В субботу, 7 мая, многие жители Белгорода и прилегающих районов услышали громкие хлопки. Соответствующую информацию предоставил сегодня днем корреспондент РИА "Новости" с места случившегося.

Согласно последним данным, хлопки в центральной части Белгорода были такой силы, что в зданиях дрожали стекла.

Накануне оперативный штаб Белгородской области заявил, что громкие звуки, которые слышали местные жители и журналисты, связаны с действиями ВКС России, вследствие чего безопасности людей ничто не угрожает.

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