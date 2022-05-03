Ночью в центре Белгорода был слышен громкий хлопок

В ночь на вторник, 3 мая, в центре Белгорода был слышен громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Соответствующую информацию предоставил журналист, находившийся на месте событий.
Согласно последним данным корреспондента РИА "Новости", хлопок в центре Белгорода также слышали несколько жителей города. Известно, что сразу после данного инцидента сработали сигнализации припаркованных на улицах автомобилей.
Уточняется, что в настоящий момент в небе не видно следов действий систем противовоздушной обороны.