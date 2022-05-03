Ночью в центре Белгорода был слышен громкий хлопок

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3 мая 2022, 08:36 Источник: РИА "Новости"

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В ночь на вторник, 3 мая, в центре Белгорода был слышен громкий хлопок, похожий на звук взрыва средней силы. Соответствующую информацию предоставил журналист, находившийся на месте событий.

Согласно последним данным корреспондента РИА "Новости", хлопок в центре Белгорода также слышали несколько жителей города. Известно, что сразу после данного инцидента сработали сигнализации припаркованных на улицах автомобилей.

Уточняется, что в настоящий момент в небе не видно следов действий систем противовоздушной обороны.