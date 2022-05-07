В Ивановской области загорелись два ангара на площади 6 тысяч квадратных метров

В субботу, 7 мая, стало известно, что в Кинешме Ивановской области загорелись два складских ангара. Согласно последней информации пресс-службы МЧС России, огонь охватил площадь 6 тысяч квадратных метров.
Сообщение о возгорании в городе Кинешма поступило сегодня в 05:40 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило два складских ангара на площади 6 тысяч квадратных метров.
К 06:16 пожар был локализован. В тушении возгорания принимают участие 35 человек и двенадцать единиц техники.
Причина возникновения пламени устанавливается.