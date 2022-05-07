В Ивановской области загорелись два ангара на площади 6 тысяч квадратных метров

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7 мая 2022, 12:25 Источник: ТАСС

пожарный, Semen Likhodeev/Russian Look

В субботу, 7 мая, стало известно, что в Кинешме Ивановской области загорелись два складских ангара. Согласно последней информации пресс-службы МЧС России, огонь охватил площадь 6 тысяч квадратных метров.

Сообщение о возгорании в городе Кинешма поступило сегодня в 05:40 по московскому времени. Прибывшие на место пожарные установили, что пламя охватило два складских ангара на площади 6 тысяч квадратных метров.

К 06:16 пожар был локализован. В тушении возгорания принимают участие 35 человек и двенадцать единиц техники.

Причина возникновения пламени устанавливается.