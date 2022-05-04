В Подмосковье за первые три дня мая потушили шесть лесных пожаров

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4 мая 2022, 23:05

Фото: pixabay.com

С 1 по 3 мая в Подмосковье ликвидировали шесть лесных пожаров, сообщает интернет издание «Подмосковье сегодня».

«Их зафиксировали в Виноградовском, Истринском, Клинском и Московском учебно-опытном лесничествах», - рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов.

В тушении возгораний принимали участие пятьдесят семь специалистов и двадцать четыре единицы техники. Кроме этого, в Клину с помощью добровольцев на собственных автомобилях смогли потушить пожар.

«Общая площадь, пройденная огнем, составила 36,11 гектара. Пожары локализованы и ликвидированы в день обнаружения», - сообщил председатель комитета Олег Баженов.