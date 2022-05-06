В столицы Кубы прогремел мощный взрыв

С пометкой «молния» из столицы Кубы поступают данные о сильнейшем взрыве, который прогремел напротив Капитолия в Гаване. «Лайф» пишет, что информация пришла только что.
Как уточняет местное издание, взрыв прогремел в отеле «Саратога» напротив местного Капитолия. По словам очевидцев, здание частично разрушено.
В пятницу, 6 мая, стало известно, что в одном из центральных районов столицы Испании произошёл взрыв. Мощный взрыв случился в жилом доме, где пострадали по предварительным данным 12 человек.