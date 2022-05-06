В столицы Кубы прогремел мощный взрыв

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6 мая 2022, 19:32

Взрыв, vk.com/ belinter/ Globallookpress.com

С пометкой «молния» из столицы Кубы поступают данные о сильнейшем взрыве, который прогремел напротив Капитолия в Гаване. «Лайф» пишет, что информация пришла только что.

Как уточняет местное издание, взрыв прогремел в отеле «Саратога» напротив местного Капитолия. По словам очевидцев, здание частично разрушено.

В пятницу, 6 мая, стало известно, что в одном из центральных районов столицы Испании произошёл взрыв. Мощный взрыв случился в жилом доме, где пострадали по предварительным данным 12 человек.