В жилом доме одного из районов Мадрида произошёл взрыв – есть пострадавшие

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6 мая 2022, 16:56

Взрыв, vk.com/ belinter/ Globallookpress.com

В пятницу, 6 мая, стало известно, что в одном из центральных районов столицы Испании произошёл взрыв. Мощный взрыв случился в жилом доме, где пострадали по предварительным данным 12 человек.

«Предположительно, взрыв газа, произошёл около часа дня в доме №35 на улице Генерала Пардиньяса, экстренные службы оказали помощь 12 пострадавшим», − уточняют журналисты El País.

Очевидцы отмечают, что в результате произошедшего сильно пострадали припаркованные рядом с домом автомобили.

Издание подчёркивает, что взрыв случился в принадлежащем католической церкви доме. Полиция и спасательные службы считают предварительной причиной взрыва утечку газа. В результате были уничтожены несколько этажей здания.