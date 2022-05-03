Представившийся беженцем мошенник выманил 300 тысяч рублей у сотрудницы института РАН

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3 мая 2022, 11:02

рубли, pixabay.com

В Москве мошенник, который представился беженцем, выманил у ведущего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук 300 тысяч рублей, а затем пропал.



В столичную полицию с заявлением обратилась 83-летняя сотрудница РАН, которая сообщила, что была введена неизвестным в заблуждение, вследствие чего отдала человеку, который представился беженцем, крупную сумму.

Источник в правоохранительных органах рассказал Агентству городских новостей "Москва", что злоумышленник сообщил собеседнице, что у него якобы болен ребенок и попросил разрешения оставить свои вещи в квартире пожилой женщины. Кроме того, он спросил, не может ли она дать ему денег. Доктор филологических наук согласилась и отдала мужчине 120 тысяч рублей, а затем – еще 180 тысяч рублей. После получения денежных средств мошенник скрылся.