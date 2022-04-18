В Челябинской области поймали мошенника, торговавшего местами в детских садах

Аргументы Недели. Челябинск → Происшествия 13+

18 апреля 2022, 08:37 Анна Семенова

Для многих попасть в желанный детский сад - проблема. Фото из архива редакции.

Безработный житель Миасса обманул 23 человека из разных городов.

Устроить ребенка в детский сад – проблема. Но еще большая проблема – попасть именно в то дошкольное учреждение, которое, например, поближе к дому. Жители новых крупных микрорайонов остро ощущают дефицит садиков и соглашаются на любой, иногда не только в пределах района, но даже города. Поэтому люди хватаются за любую возможность обменяться местами.

Этим и воспользовался мошенник, безработный из Миасса. В интернете 36-летний гражданин предлагал помощь в устройстве ребенка от имени специализированной структуры, компетентной в решении этих вопросов. Естественно, услуга была платной.

Но 23 родителей из разных городов вопрос оплаты не смутил. Чтобы получить заветную группу для своего малыша, они охотно перечисляли деньги аферисту. После чего «сотрудник ведомства» сразу пропадал из мессенджеров, где вел свою деловую переписку. Всего от доверчивых россиян он получил 273 тысячи рублей.

Его бизнес пресекли полицейские Миасса. Так как ранее мужчина был судим, на время следствия его отправили в СИЗО. Сейчас обвинительное заключение по уголовному делу за мошенничество утверждено прокурором и направлено в суд. Аферист вновь окажется за решеткой, по сообщению ГУ МВД по Челябинской области, срок ему светит до пяти лет.