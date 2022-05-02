На Сахалине вылетел в кювет автобус с детьми

На Сахалине неподалеку от села Леонидово в кювет вылетел автобус, который вез детей с соревнований. В региональном правительстве в понедельник сообщили, что в результате случившегося есть пострадавшие.
В областном Минздраве отметили, что после аварии один ребенок был доставлен в Поронайскую ЦРБ, у него выявили травмы средней степени тяжести. Еще пятеро несовершеннолетних после осмотра были отправлены домой, они будут наблюдаться амбулаторно.
Согласно последним данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал разрыв заднего колеса автобуса.