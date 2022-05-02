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На Сахалине вылетел в кювет автобус с детьми

, 13:32 Источник: РИА "Новости"

На Сахалине вылетел в кювет автобус с детьми
салон самолета, pixabay.com

На Сахалине неподалеку от села Леонидово в кювет вылетел автобус, который вез детей с соревнований. В региональном правительстве в понедельник сообщили, что в результате случившегося есть пострадавшие.

В областном Минздраве отметили, что после аварии один ребенок был доставлен в Поронайскую ЦРБ, у него выявили травмы средней степени тяжести. Еще пятеро несовершеннолетних после осмотра были отправлены домой, они будут наблюдаться амбулаторно.

Согласно последним данным, причиной дорожно-транспортного происшествия стал разрыв заднего колеса автобуса.

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