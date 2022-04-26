Сын совладельца группы компаний «Ташир» на люксовом авто сбил девушку прямо на переходе

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26 апреля 2022, 17:03

Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Pixabay

ДТП произошло на Пресненской набережной в центре Москвы. 19-летняя девушка пересекала дорогу на самокате по зебре, для нее горел зеленый свет. В этот момент ее сбил Эдгар Эвоян.

28-летний Эдгар Эвоян – сын вице-президента крупнейшей группы компаний «Ташир» Артака Эвояна. Прошлой ночью молодой человек гонял по Москве на своей Lamborghini. На набережной он решил проскочить на красный свет и сбил девушку, которая пыталась пересечь проезжую часть на электросамокате.

Потерпевшую госпитализировали в больницу, где диагностировали закрытый оскольчатый перелом правой бедренной кости со смещением отломков, открытый перелом правой руки, рваную рану правой кисти, тупую травму грудной клетки, не говоря уже о многочисленных ссадинах, ушибах туловища и конечностей, болевой шок. Все это тяжкий вред здоровью.

Эдгар Эвоян не скрылся с места происшествия. Полиция устанавливает детали случившегося. По информации некоторых СМИ, у водителя десятки штрафов за нарушение ПДД только за последний месяц.