Московские врачи борются за жизнь подростка, получившего ранение во время охоты с отцом под Вологдой

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2 мая 2022, 11:00

хирургические инструменты, pixabay.com

Источник в правоохранительных органах сообщил представителям СМИ утром в понедельник, 2 мая, что московские врачи борются за жизнь подростка, которого во время охоты под Вологдой ранил отец.

Накануне в московскую больницу переводом из городской клинической больницы города Вологды был доставлен юноша 2005 года рождения с огнестрельным ранением левой руки.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ссылаясь на мать пострадавшего, несовершеннолетний получил рану во время охоты с отцом. По факту случившегося в настоящий момент проводится проверка.