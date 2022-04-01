Депутатом хочется быть больше, чем охотником

В Саратове началось рассмотрение дело против депутата Госдумы Валерия Рашкина и его товарища о незаконной охоте на лося. Депутат готов полностью возместить ущерб, нанесенный природе и просит суд вынести ему штраф. А с охотой он покончил навсегда.
Своё оружие депутат отдал на продажу в магазин, и закрыл разрешение на его хранение. Рашкин уже компенсировал 400 тыс. руб. на проведение экспертиз и трёхгодичный запас корма животным. Живого лося коммунист намерен привезти охотхозяйству из Иркутской области. Стоит лосиха 200 тыс. руб. без учёта трансфера.
Адвокат подсудимого считает, что суд идёт очень быстро, рассмотрение ускоряется, видимо, чтобы завершить дело в кратчайшие сроки. Напомним, что 29 октября 2021 года Валерий Рашкин с приятелем был задержан в охотхозяйстве Саратовской области, в багажнике автомобиля обнаружили разделанную тушу лося, а лицензии на охоту у них не оказалось.
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