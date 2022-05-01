Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту подрыва моста в Курской области

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1 мая 2022, 22:51 Источник: Следственный комитет России

Фото с сайта Следственного комитета РФ.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту подрыва железнодорожного моста в Курской области 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«По данным следствия, 1 мая 2022 года на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67 километре железной дороги «Суджа-Сосновый Бор» около с. Русская Конопелька Суджанского района Курской области, было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста», - говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливаются лица, которые могут быть причастны к этому преступлению, определяется мощность взрывного устройства.

О частичном обрушении железнодорожного моста в Суджанском районе, граничащем с Сумской областью Украины, сообщил в воскресенье днем губернатор Курской области Роман Старовойт.