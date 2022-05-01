Курский губернатор Старовойт сообщил, что обрушение железнодорожного моста в области стало результатом диверсии

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1 мая 2022, 17:24 Источник: Telegram

Губернатор Курской области Роман Старовойт, скриншот из видео: t.me/gubernator_46

Обрушение конструкций железнодорожного моста, которое произошло в воскресенье в Курской области, является следствием диверсии. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Друзья, к сожалению, информация подтвердилась — это была диверсия. Поэтому заведено уголовное дело, и следственные органы, специалисты силовых ведомств будет разбираться. Более подробную информацию дадим чуть позже», - сказал он в своем видеообращении.

Как стало известно ранее, 1 мая на 67 километре железной дороги Суджа-Сосновый Бор в Курской области было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Место происшествия находится в Суджанском районе, который граничит с Сумской областью Украины.