В Красноярском крае разбился легкомоторный самолет с двумя священниками на борту

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1 мая 2022, 17:08 Источник: Telegram

Легкомоторный самолет, фото: соцсети.

В Манском районе Красноярского края в воскресенье потерпел крушение легкомоторный самолет, на борту которого были два священника храма Воскресения Христова, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как пишет телеграм-канал 112, пилот погиб на месте, пассажир с многочисленными травмами госпитализирован. Полет самолета Cessna 182, по утверждению канала, не был должным образом согласован и выполнялся без сопровождения диспетчеров.

Информацию о крушении самолета подтвердили в региональном управлении Следственного комитета. Как сообщается, в настоящее время решается вопрос о возбуждении дела по факту падения самолета.

Ранее сообщалось о крушении легкомоторного самолета в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае.