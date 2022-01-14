Легкомоторный самолет упал в районе села Старобелокуриха на Алтае

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14 января 2022, 08:42

фото с места происшествия, МЧС РФ

В пятницу, 14 января, в районе села Старобелокуриха в Алтайском крае упал легкомоторный самолёт. Об этом сообщили в официальном Телеграм-канале регионального МЧС.

«Сегодня утром на аэродроме села Старобелокуриха Алтайского района произошло авиапроисшествие с участием легкомоторного самолёта. По предварительным данным, есть два пострадавших»,- пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают силы пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Самолет упал в одном километре от аэродрома.

Ранее сообщалось, что следовавшие на Сахалин самолеты вынужденно сели в Хабаровске из-за неблагоприятных погодных условий.

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