Губернатор Гладков: в Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны

В Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны Российской Федерации. Соответствующую информацию разместил в сети руководитель региона Вячеслав Гладков.
«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ», — говорится в публикации, которая появилась в воскресенье, 1 мая, в Telegram-канале Гладкова.
Согласно сведениям, предоставленным губернатором, в результате случившегося пострадал один местный житель. Угроза для его жизни отсутствует, ранение легкое, указал Вячеслав Гладков.
Ранее на текущей неделе сообщалось о пожаре на ГРЭС-2 в Сахалинской области.