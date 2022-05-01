Губернатор Гладков: в Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны

Аргументы Недели → Происшествия 13+

1 мая 2022, 16:35

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков, stavregion.ru / globallookpress.com

В Белгородской области произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны Российской Федерации. Соответствующую информацию разместил в сети руководитель региона Вячеслав Гладков.

«На границе трех муниципалитетов — Борисовского и Белгородского районов и Яковлевского городского округа — произошел пожар на территории одного из объектов министерства обороны РФ», — говорится в публикации, которая появилась в воскресенье, 1 мая, в Telegram-канале Гладкова.

Согласно сведениям, предоставленным губернатором, в результате случившегося пострадал один местный житель. Угроза для его жизни отсутствует, ранение легкое, указал Вячеслав Гладков.

Ранее на текущей неделе сообщалось о пожаре на ГРЭС-2 в Сахалинской области.