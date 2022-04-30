Губернатор Сахалинской области Лимаренко заявил, что пожар на ГРЭС-2 произошел из-за повреждения маслопровода

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в субботу, 30 апреля, сообщил, что причиной возгорания на ГРЭС стало повреждение маслопровода, вследствие чего была потеряна половина общей мощности станции.
Сегодня утром стало известно о пожаре на тепловой электростанции, которая расположена в селе Ильинском. К 15.19 по местному времени (07.19 по Москве) пламя было полностью ликвидировано.
Валерий Лимаренко сообщил, что возгорание было зафиксировано в турбинном отделении второго энергоблока из-за того, что был поврежден находящийся под высоким давлением маслопровод. Происшествие стало причиной потери половины общей мощности ГРЭС, однако это не является критичным для данного времени года.