Губернатор Сахалинской области Лимаренко заявил, что пожар на ГРЭС-2 произошел из-за повреждения маслопровода

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30 апреля 2022, 14:00 Источник: Telegram

пожарный, pixabay.com

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в субботу, 30 апреля, сообщил, что причиной возгорания на ГРЭС стало повреждение маслопровода, вследствие чего была потеряна половина общей мощности станции.

Сегодня утром стало известно о пожаре на тепловой электростанции, которая расположена в селе Ильинском. К 15.19 по местному времени (07.19 по Москве) пламя было полностью ликвидировано.

Валерий Лимаренко сообщил, что возгорание было зафиксировано в турбинном отделении второго энергоблока из-за того, что был поврежден находящийся под высоким давлением маслопровод. Происшествие стало причиной потери половины общей мощности ГРЭС, однако это не является критичным для данного времени года.