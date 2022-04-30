Следственный комитет показал видео задержания жителя Читы, который удерживал в заложниках своего трехлетнего сына

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30 апреля 2022, 22:00 Источник: Telegram Следственного комитета

Росгвардия, Zamir Usmanov/globallook.com

Следственный комитет опубликовал видео задержания в Чите мужчины, который на протяжении нескольких часов удерживал в заложниках своего трехлетнего сына.

В субботу днем стало известно, что в одной из многоэтажек Читы вооруженный мужчина удерживает в квартире ребенка, не впуская туда его мать.

Через несколько часов мужчина — ранее судимый житель Читы 1986 года рождения — был задержан, ребенок передан матери. Как сообщили правоохранительные органы, жизни мальчика ничего не угрожает. С ним работают медики и психологи.

В квартире при обыске был обнаружен обрез. Задержанному грозит наказание до пяти лет лишения свободы.