Задержаны двое подозреваемых в ограблении пассажира московского метро

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29 апреля 2022, 13:00

метро, pixabay.com

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в ограблении пассажира Московского метрополитена. Соответствующую информацию предоставили в пятницу, 29 апреля, в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Согласно последним данным, злоумышленники, которые стояли около входных дверей вагона на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии столичной подземки, подошли к 38-летнему мужчине, ударили его, а затем забрали у него три банковские карты и два мобильных телефона.

Как сообщает Агентство городских новостей "Москва", ущерб составил 5,9 тысячи рублей.

Подозреваемых в совершении преступления удалось задержать по горячим следам. Мужчины 33 и 36 лет, один из которых имеет судимость, потратили средства с карт, а также продали украденные телефоны. В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела о грабеже и краже.