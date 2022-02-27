В Челябинской области мошенницы в медицинских масках напали на старушку

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27 февраля 2022, 17:28 Анна Семенова

Полицейские быстро задержали подозреваемых. Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Когда пенсионерка заподозрила неладное, «сотрудницы Пенсионного фонда» начали в открытую рыться в ее вещах, разыскивая деньги.

Бдительная старушка из Пластовского района помогла полицейским поймать двух мошенниц. В дверь 87-летней пенсионерки позвонили две дамы в медицинских масках. Они представились сотрудникам Пенсионного фонда и сообщили, что бабушке полагаются некие выплаты, а так как человек она пожилой, то ей пообещали выписать специальный талон, который позволит не стоять в очередях.

Бабушке такие сладкие речи показались подозрительными. Она решила позвонить соседке и узнать, что за деньги ей сулят. Увидев это, одна из преступниц зажала пенсионерке рот, а сама в это время начала вытаскивать вещи из шкафа, надеясь отыскать там деньги. Потерпев фиаско, подельницы быстро ретировались.

А старушка сразу позвонила в полицию. Мошенниц задержали по горячим следам. Ими оказались жительницы Коркинского района 29 и 32 лет.

Теперь им грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело возбуждено по статье «Грабеж».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, одна из женщин находится под подпиской о невыезде, второй вынесен запрет определенных действий.