Вертолет потерпел крушение в Саратовской области

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28 апреля 2022, 14:56 Источник: ТАСС

вертолет, pixabay.com

Днем в четверг, 28 апреля, стало известно, что в Саратовской области упал вертолет, который выполнял учебный полет. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в экстренных службах.

Согласно последним данным, в результате крушения летательного аппарата на территории региона погиб один человек.

Мэр Саратова Михаил Исаев к настоящему моменту подтвердил сообщение о крушении вертолета. Уточняется, что один пилот после случившегося был найден живым. Точные обстоятельства и причины аварии устанавливают специалисты.