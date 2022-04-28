Вертолет потерпел крушение в Саратовской области

Днем в четверг, 28 апреля, стало известно, что в Саратовской области упал вертолет, который выполнял учебный полет. Соответствующую информацию предоставил сегодня источник в экстренных службах.
Согласно последним данным, в результате крушения летательного аппарата на территории региона погиб один человек.
Мэр Саратова Михаил Исаев к настоящему моменту подтвердил сообщение о крушении вертолета. Уточняется, что один пилот после случившегося был найден живым. Точные обстоятельства и причины аварии устанавливают специалисты.