Все пассажиры и члены экипажа Boeing 737, разбившегося в Китае, признаны погибшими

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26 марта 2022, 18:32 Источник: ТАСС

На месте крушения лайнера, Lu Boan/XinHua/globallook.com

132 человека, находившиеся на борту потерпевшего 21 марта крушение самолета Boeing 737 в Китае, признаны погибшими, сообщил в субботу заместитель главы управления гражданской авиации КНР Ху Чжэньхун.

«Все находившиеся на борту вылетевшего 21 марта рейса MU5735 China Eastern Airlines 123 пассажира и девять членов экипажа погибли», - рассказал он на пресс-конференции.

Он также сообщил, что в настоящее время по анализу ДНК удалось установить личности 120 погибших.

Пассажирский Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, на борту которого находились 132 человека, 21 марта потерпел крушение при выполнении рейса из города Куньмин (провинция Юньнань) в Гуанчжоу (провинция Гуандун). Самолет упал в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района. Лайнер эксплуатировался с 2015 года.