В результате пожара на юге Москвы сгорели семь автомобилей

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28 апреля 2022, 09:52

горящая машина, pixabay.com

В южной части Москвы произошел пожар, в результате которого сгорели семь автомобилей. Соответствующую информацию предоставили журналистам утром в четверг, 28 апреля, сотрудники пресс-службы МЧС столицы.

Согласно последним данным возгорание, произошло у дома номер 9 на улице Кустанайская в столице. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", площадь пожара составила 40 квадратных метро. В результате случившегося никто не пострадал.

К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются специалистами.