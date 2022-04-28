В результате пожара на юге Москвы сгорели семь автомобилей

В южной части Москвы произошел пожар, в результате которого сгорели семь автомобилей. Соответствующую информацию предоставили журналистам утром в четверг, 28 апреля, сотрудники пресс-службы МЧС столицы.
Согласно последним данным возгорание, произошло у дома номер 9 на улице Кустанайская в столице. Как отмечает Агентство городских новостей "Москва", площадь пожара составила 40 квадратных метро. В результате случившегося никто не пострадал.
К настоящему моменту возгорание ликвидировано. Причины происшествия устанавливаются специалистами.