В Калужской области задержана пенсионерка, устроившая из-за ссоры пожар, в котором погибли два человека

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25 декабря 2021, 16:50 Источник: Интерфакс

Фото с сайта МЧС.

61-летняя жительница Калужской области задержана по подозрению в поджоге дома в селе Износки - в результате пожара сгорели четыре квартиры и погибли два человека.

Одноэтажный четырехквартирный жилой дом в селе Износки Калужской области сгорел 23 декабря. При тушении пожара спасатели обнаружили тела двух погибших – 52-летнего мужчины и 56-летней женщины. Они скончались от отравления угарным газом.

В субботу была задержана жительница села, которую подозревают в поджоге. По версии следствия, 61-летняя пенсионерка после конфликта вышла на террасу и подожгла шланг, идущий от газового баллона в дом, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Возбуждено уголовное дело по статьям «убийство двух лиц» и «умышленное уничтожение имущества путем поджога».

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице Астрахани, где размещены больные COVID-19.

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