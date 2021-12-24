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Два человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы в Астрахани

, 10:00

Два человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы в Астрахани
больничная палата, pixabay.com

Два человека погибли в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице в Астрахани, где размещены больные COVID-19. Об этом сообщил в пятницу представитель экстренных служб.

Отмечается, что пожар вспыхнул в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Согласно предварительным данным источника в экстренных службах, причиной возгорания в реанимации инфекционной больницы в Астрахани стало короткое замыкание. Точные обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.

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