Два человека погибли в результате пожара в реанимационном отделении больницы в Астрахани

Аргументы Недели → Происшествия 13+

24 декабря 2021, 10:00

больничная палата, pixabay.com

Два человека погибли в результате пожара в областной инфекционной клинической больнице в Астрахани, где размещены больные COVID-19. Об этом сообщил в пятницу представитель экстренных служб.

Отмечается, что пожар вспыхнул в реанимационном отделении медицинского учреждения.

Согласно предварительным данным источника в экстренных службах, причиной возгорания в реанимации инфекционной больницы в Астрахани стало короткое замыкание. Точные обстоятельства происшествия в настоящий момент устанавливают специалисты.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости