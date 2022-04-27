Генпрокуратура ЛНР: при обстреле Стаханова боевиками ВСУ погиб ребёнок

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27 апреля 2022, 17:39

Траурная свеча, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/ Global Look Pres

Трагедия случилась в среду, 27 апреля, в городе Стаханов, здесь при обстреле украинскими вооружёнными формированиями погиб ребёнок. Информацию сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

«27 апреля в 14:20 вооруженные формирования Украины в очередной раз с применениями РСЗО «Град» совершили обстрел Стаханова ЛНР, в результате которого погиб ребенок (девочка 10 лет), получил ранения мужчина, а также повреждено более 20 жилых домов», − значится в сообщении ведомства.

На место обстрела выехали следователи Генпрокуратуры ЛНР, специалисты прибыли по поручению Генпрокурора республики «с целью документирования преступления, совершенного военнослужащими вооруженных формирований Украины».

«По результатам проведения проверки будет возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 УК ЛНР ("Применение запрещенных средств и методов ведения войны"), статьи 440 УК ЛНР ("Геноцид")», − резюмировали представители правоохранительного ведомства.

Украинские военные не менее трёх раз открывали огонь по территории Луганской Народной Республики. Информацию об этом сообщает представительство ЛНР в СЦКК в среду, 27 апреля.