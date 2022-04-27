ФСБ: при подготовке диверсии на объекте транспорта в Белгородской области задержаны двое россиян, сторонников украинского нацизма

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27 апреля 2022, 10:02

Наручники, Nikolay Gyngazov / globallookpress.com

При подготовке диверсии на объекте транспорта в Белгородской области задержаны двое россиян, являющихся сторонниками украинского нацизма. Об этом проинформировала Федеральная служба безопасности.

«ФСБ: при подготовке диверсии на объекте транспортной инфраструктуры в Белгородской области задержаны двое россиян — сторонников украинского нацизма — возбуждено уголовное дело, задержанные дают признательные показания», — говорится в публикации, размещенной в Telegram-канале РИА Новости.

Ранее сегодня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов недалеко от села Старая Нелидовка.