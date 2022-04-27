Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на складе боеприпасов недалеко от села Старая Нелидовка Белгородской области

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27 апреля 2022, 07:14 Источник: Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков, фото: stavregion.ru/globallookpress.com

В 20 километрах от Белгорода в районе села Старая Нелидовка под утро среды произошел пожар на складе боеприпасов. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что сегодня около половины четвертого утра он проснулся от громких звуков, похожих на взрыв. Их прогремело три.

Вскоре губернатор Белгородской области написал пост в своем Telegram-канале и сообщил, что по предварительной информации, недалеко от населенного пункта Старая Нелидовка горит склад боеприпасов. Глава региона созвонился с главой Головинского сельского поселения Денисом Золотухиным.

В результате инцидента пострадавших среди мирных жителей села нет, повреждений жилых домов и построек нет.

По последним данным Гладкова, открытое горение пожара на складе боеприпасов ликвидировано.

Глава управления МЧС по Белгородской области Сергей Потапов подтвердил, что пострадавших среди мирного населения нет.

Глава региона сообщил, власти области ждут информацию по взрывам от Минобороны РФ.

С начала спецоперации на Украине Белгородская область подвергалась обстрелам со стороны Украины более 10 раз. В результате обстрелов погиб военный священник, ранены несколько мирных жителей. Повреждены порядка 300 жилых домов.