Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что в результате обстрела села Журавлевка ранены мужчина и женщина

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25 апреля 2022, 22:51 Источник: Вячеслав Гладков

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вчеслав Гладков во вторник вечером сообщил, что в результате обстрела со стороны Украины села Журавлевка ранены два человека. На данный момент известно, что у мужчины ранение в руку, женщина ранена в область шеи.

По словам Гладкова, у него была запланирована командировка в Москву, он уже садился в поезд. "Позвонила глава Журавлёвки Анжелика Васильевна. Начался обстрел села. Командировку отменил, остаюсь в регионе", - написал глава региона в своем Телеграм-канале.

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"Уже сейчас понятно, что есть пострадавшие мирные жители. Пока это двое раненых: мужчина с ранением в руку и женщина в область шеи. Машины скорой помощи уже выехали на место. Есть разрушения жилых домов. Масштабы оценим после подомового обхода. Все, что разрушено, восстановим", - рассказал Гладков. Он держит ситуацию на личном контроле.

Гладков ранее в понедельник сообщил, что украинские войска обстреляли село Нехотеевка. В результате в этом населенном пункте повреждены жилые строения и личный транспорт жителей села.