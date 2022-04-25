Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Нехотеевка

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25 апреля 2022, 19:25

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области, фото: vk.com/gladkov_vv

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник вечером сообщил, что украинские войска обстреляли село Нехотеевка. По информации главы региона, в результате обстрела со стороны Украина в этом населенном пункте повреждены жилые строения и личный транспорт жителей села Нехотеевка.

Ранее сегодня глава региона продлил желтый уровень террористической опасности. 25 апреля желтый уровень продлили в Брянской, Курской и Белгородской областях в целях противодействия возникновению угроз.

Роман Старовойт в своем Telegram-канале ранее сегодня написал, что в понедельник в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.