Губернатор Белгородской области Гладков сообщил, что украинские войска обстреляли село Нехотеевка

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в понедельник вечером сообщил, что украинские войска обстреляли село Нехотеевка. По информации главы региона, в результате обстрела со стороны Украина в этом населенном пункте повреждены жилые строения и личный транспорт жителей села Нехотеевка.
Ранее сегодня глава региона продлил желтый уровень террористической опасности. 25 апреля желтый уровень продлили в Брянской, Курской и Белгородской областях в целях противодействия возникновению угроз.
Роман Старовойт в своем Telegram-канале ранее сегодня написал, что в понедельник в 04:15 утра в селе Боровское Рыльского района расчеты российских ПВО сбили два украинских беспилотника.