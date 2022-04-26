Семьям погибших при стрельбе в ульяновском детсаду выплатят по одному миллиону рублей

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26 апреля 2022, 16:52 Источник: РИА "Новости"

качели, pixabay.com

Вице-губернатор Ульяновской области Александр Коробко сообщил во вторник, 26 апреля, что семьям погибших в результате стрельбы в детском саду в регионе выплатят по одному миллиону рублей.

Александр Коробко заявил, что в соответствии с распоряжением губернатора Ульяновской области семье пострадавшей в результате стрельбы воспитательницы выплатят 500 тысяч рублей.

Ранее сегодня на детский сад, расположенный в поселке Вешкайма, было совершено нападение. Жертвами стали двое детей и воспитатель. Ранение получила младший воспитатель.