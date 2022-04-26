Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице в стабильном состоянии

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26 апреля 2022, 15:15 Источник: РИА "Новости"

скорая помощь, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила днем во вторник, 26 апреля, что пострадавшая при стрельбе в ульяновском детском саду находится в больнице.

По словам Татьяны Москальковой, у гражданки, которая пострадала, при поступлении в больницу было диагностировано ранение плеча. Подчеркивается, что состояние пациентки в настоящий момент является стабильным.

Ранее стало известно, что в поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду "Рябинка". Он убил двоих детей и няню, а затем добровольно ушел из жизни.