Пострадавшая при стрельбе в ульяновском детсаду находится в больнице в стабильном состоянии

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила днем во вторник, 26 апреля, что пострадавшая при стрельбе в ульяновском детском саду находится в больнице.
По словам Татьяны Москальковой, у гражданки, которая пострадала, при поступлении в больницу было диагностировано ранение плеча. Подчеркивается, что состояние пациентки в настоящий момент является стабильным.
Ранее стало известно, что в поселке Вешкайма в Ульяновской области неизвестный устроил стрельбу в детском саду "Рябинка". Он убил двоих детей и няню, а затем добровольно ушел из жизни.